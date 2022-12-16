تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - فقدت أسعار النفط نحو 3 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بسبب ارتفاع المخاوف حيال الطلب الأميركي، بعد الارتفاع الحاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، بحسب موقع "اف اكس الاقتصادي العالمي".

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ويضغط على الأسعار أيضا، مخاوف ركود الاقتصاد العالمي في 2023، وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود، بسبب أسعار الفائدة العالمية المرتفعة، وتأكيد البنوك المركزية الفيدرالية على استمرار رفع أسعار الفائدة العام المقبل.



وانخفضت أسعار الخام الأميركي بأكثر من 3.0 بالمئة إلى مستوى 74.00 دولار، للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 76.31 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 76.55 دولار، وتراجع خام برنت بنحو 3.0 بالمئة إلى مستوى 79.03 دولار، من مستوى الافتتاح عند 81.45 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 81.73 دولار.



وفي بيانات رسمية، أعلنت وكالة الطاقة الأميركية في اجتماعها الأسبوعي، ارتفاع المخزونات التجارية في البلاد بحوالي 10.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 كانون الأول، في أول زيادة أسبوعية في غضون الخمسة أسابيع الأخيرة، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.



بترا