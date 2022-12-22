صادرات العراق النفطية تتجاوز 3.4 ملايين برميل اسبوعيا

الوكيل الاخباري - أعلن العراق، أن معدل صادراته النفطية اليومية خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي تجاوز 3.4 ملايين برميل.

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وقالت شركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) في تقرير، اليوم الخميس، إن صادرات العراق النفطية اليومية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بلغ معدل 3.440 مليون برميل، وإن معدل الإيرادات النفطية من هذه الصادرات هي بحدود 7.89 مليارات دولار.



وأضاف أن معدل سعر برميل النفط المباع بلغ معدل 73.943 دولار.



يذكر أن العراق يعتمد بنسبة 95 بالمئة على واردات النفط في دعم موازنته السنوية.