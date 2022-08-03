العراق يسجل انخفاضا بصادراته النفطية اليومية بنسبة 2%

الوكيل الاخباري- سجلت الصادرات النفطية العراقية انخفاضا في شهر تموز الماضي لتبلغ 3.303 مليون برميل يوميا، بنسبة بلغت أكثر من 2 بالمئة مقابل 3.373 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر حزيران.

اضافة اعلان



وقالت وزارة النفط في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء التدفقات من إقليم كردستان العراق، فالصادرات النفطية سجلت انخفاضا بنسبة 2.08 بالمئة على أساس شهري في تموز، رغم زيادة حصة العراق في أوبك +.



وأضافت أن الصادرات من الموانئ النفطية الجنوبية بلغت 3.225 مليون برميل يوميا في تموز، بانخفاض 1.26 بالمئة عن الشهر السابق، كما بلغت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 76 ألف برميل يوميا وهو أقل بنسبة 12.65 بالمئة عن شهر حزيران الماضي.



ويحذر الخبراء المختصين بقطاع النفط، من أن العراق الذي زادت حصته التصديرية في أوبك إلى 4.651 مليون برميل في اليوم في شهر آب، إذا لم يطور البنى التحتية التصديرية سيفقد موقعه كثاني أكبر مصدر في المنظمة.

بترا