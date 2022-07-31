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باكثر من 112 دولاراً للبرميل.. الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي الشهر الماضي

الأحد، 31-07-2022 11:30 ص

باكثر من 112 دولاراً للبرميل.. الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام النهائية لشركة تسويق النفط العراقية " سومو" أن الأردن استورد خلال شهر حزيران الماضي 299 ألف و760 برميل من النفط الخام المُصدر من خزانات مصفى الصمود في كركوك العراقية. اضافة اعلان


ووفقاً لتحديث الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فان متوسط سعر البرميل وصل إلى 112.191 دولار، وذلك بسعر تفضيلي أقل بمقدار 16 دولار عن السعر العالمي، حسب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والعراق. 

وأشارت الأرقام إلى أن معدل التصدير من الخزانات في كركوك إلى مصفاة البترول في الزرقاء، وصلت إلى 10 آلاف برميل خلال كامل الشهر. 

وكانت قد كشفت ارقام دائرة الإحصاءات العامة في وقتٍ سابق، ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال شهر حزيران الماضي بمقدار 179 مليون دينار، ما نسبته 128.8% .




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