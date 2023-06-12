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الإثنين، 12-06-2023 02:01 م

العراق يوافق على ميزانية قياسية لـ2023 تبلغ 153 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - وافق البرلمان العراقي على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.

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ووفقا لمشرعين ووثيقة ميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وقال مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.


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