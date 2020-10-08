الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم




الخميس، 08-10-2020 11:43 ص

الهبوط بسبب تضرر المعنويات

العملة التركية عند قاع قياسي

قاع
من المصدر


الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة.

اضافة اعلان

وجاء الهبوط بسبب تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة، والصراع في منطقة القوقاز، واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وبحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينيتش، سجلت العملة التركية 7.89 ليرة مقابل الدولار، وكانت العملة قد سجلت أمس 7.8815 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.


وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، والتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملا رئيسيا.


ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400" بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.


المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iata

إياتا: شركات الطيران العالمية تخسر 300 ألف دولار في الدقيقة الواحدة

النفط

النفط يصعد مع وصول إعصار قوي إلى الولايات المتحدة

us-dollars-usd

أمريكا تعفي متعثرين من سداد قروض بأكثر من 500 مليار دولار

220202917912368788022

3104 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

_139626__465400232025

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

520201317137436150119

انخفاض أسعار الذهب بالأسواق المحلية

أخبار متعلقة
1024x576_main_image5dfa6cf282767

مطالب بمنح قروض حسنة لقطاع المطاعم

1025698345_0_0_3499_1893_1000x541_80_0_0_11f66ecf2aed7ea3575ed302086d08cf

البنك المركزي المصري يكشف سبب خفض سعر الفائدة

هت

صعود أسعار الذهب عالميا

الذهب

هبوط أسعار الذهب