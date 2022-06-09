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الخميس، 09-06-2022 12:53 م

العملة الروسية تواصل صعودها

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الوكيل الاخباري- تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الخميس، ويأتي الصعود عشية اجتماع للبنك المركزي الروسي، والذي سيناقش السياسة النقدية.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن الدولار تم تداوله دون مستوى 59 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 مايو الماضي، أما اليورو فقد هبط دون مستوى 62 روبلا، وذلك لأول مرة منذ 31 مايو الماضي.

وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.03 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 58.43 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.7 روبل إلى 61.91 روبل.

ويأتي ارتفاع العملة الروسية قبل يوم من اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث سيبحث الاجتماع يوم الجمعة المقبل السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي.

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روسيا اليوم

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