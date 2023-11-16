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الخميس، 16-11-2023 02:18 م

الفيدرالي الأمريكي يربك الأسواق ويلوح بإمكانية رفع الفائدة مجددا

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الوكيل الإخباري - حذر أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعرض مصداقيته للخطر إذا أعلن قبل الأوان النصر في معركته ضد التضخم ثم اضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.اضافة اعلان


وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي إن البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر المزيد من التباطؤ في التضخم وكانت "مشجعة للغاية" .

وأشارت إلى أن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي أثبتت فعاليتها.

وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب "أن يأخذ وقته، وألا يتسرع في إصدار الأحكام أو الإدلاء بتصريحات بشأن نهاية المعركة مع التضخم".

وأوضحت: "ما زال ليس لدينا قدر كاف من المعلومات حول ما إذا كنا نسير بالفعل في عملية انكماش التضخم التي تعيدنا إلى هدف 2%".

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