انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ 90 دولاراً للبرميل

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انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مع حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء القادم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6% أو 1.1 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 % أو 1.34 دولار إلى 84.20 دولار للبرميل.وقالت المحللة الاقتصادية تينا تينغ: "على الرغم من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط فإن الاجتياح البري متوقع على نطاق واسع".وأضافت "الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط".