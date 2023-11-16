الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 08:16 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً إلى أعلى مستوى لها اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما يتوقعه المستثمرون.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1970.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر. 
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1974.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1033.09 دولار للأوقية.

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