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الخميس، 25-01-2024 11:17 ص

"الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة على برنامج القروض الطارئة

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الوكيل الإخباري - قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على القروض المُقدمة للبنوك، في إطار برنامج الإقراض الطارئ الذي تم إطلاقه العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع الاقتراض في الأسابيع الأخيرة، مع استفادة المؤسسات من شروط التمويل الجذابة.اضافة اعلان


وقال البنك في بيان له :" أنه اعتبارا من الآن، لن يكون سعر الفائدة المعدل للاقتراض أقل من سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية الإلزامية السارية".

وتبلغ الفائدة على أرصدة الاحتياطي، والتي تتحرك عادة جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً %5.4 مقارنة بـ%4.88 لبرنامج الإقراض، المرتبط بأسعار الفائدة في السوق، وهي المعدلات التي انخفضت في الأسابيع الأخيرة بسبب توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويضمن هذا التعديل استمرار دعم برنامج تمويل المصارف على المدى البعيد في البيئة الحالية لأسعار الفائدة.

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