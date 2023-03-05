الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

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الأحد، 05-03-2023 12:09 م

الفيدرالي الأميركي: رفع الفائدة من جديد أمر ضروري

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت من أجل خفض التضخم.

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وبحسب دالي،: "من أجل ترك هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراء ظهورنا، فإنه من الضروري أن يكون هناك المزيد من تشديد السياسة النقدية، والحفاظ عليها لفترة أطول".


وقالت دالي إن التضخم لا يزال مرتفعا في قطاعات السلع والإسكان والخدمات الأخرى، وأن البيانات الواردة ترسم صورة غير واضحة لزخم انخفاض التضخم.


وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ في يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 % مقابل 6.5 % في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 %.


وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التوقف عن رفع الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم، وإنها تؤيد رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5 و5.5 %. ( سكاي نيوز )


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