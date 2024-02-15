القمة العالمية للحكومات في دبي تختتم أعمالها

الوكيل الإخباري - اختتمت القمة العالمية للحكومات بدبي فعالياتها، أمس الأربعاء، والتي عقدت لثلاثة أيام، تحت شعار: “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، و85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و120 وفداً حكومياً، شهدوا أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 شهدت عقد 15 منتدى عالمياً ركزت على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، وجرى تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وشملت قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمية، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، وغيرها من المؤسسات.