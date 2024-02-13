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الثلاثاء، 13-02-2024 01:16 م

تصريح جديد من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، انخفاض معدلات الفائدة عالميا بحلول منتصف العام الجاري، وذلك بعد موجة من صعودها بهدف حصار التضخم.

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وقالت غورغييفا خلال حديثها لشبكة "CNN"، ضمن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: "بحلول منتصف العام الجاري سنشهد انخفاضاً في معدلات الفائدة على مستوى العالم"، مضيفة: "إذا بات هذا الهبوط المرن واقعيا، ستنخفض المعدلات وفق توقعاتنا".


وبينت: "ألقى فريقنا بنظرة على التاريخ، والنتيجة التي توصل إليها هي أن خطر التخفيف المبكر (لأسعار الفائدة) أعلى مقارنة بأن تكون متخلّفا قليلا".

وحضت غورغييفا على العودة إلى البيانات والتصرف بناء عليها.

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