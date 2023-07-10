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الإثنين، 10-07-2023 02:26 م

الكرملين: تراجع سعر الروبل لا يهدد الأمن المالي في روسيا

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الوكيل الإخباري- نفى الكرملين وجود أي تهديد للاستقرار المالي في روسيا في ظل تراجع سعر صرف العملة الروسية مؤخرا.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الكرملين لا يلمس أي تهديد للاستقرار المالي في البلاد، بل على العكس من ذلك فإن الوضع أفضل مما كان متوقعا".

وأضاف: "أما بالنسبة لسعر الصرف، فهذا أمر قابل للحدوث ولا يهدد الاستقرار المالي في روسيا بأي حال من الأحوال".

وتشهد العملة الروسية تراجعا أمام الدولار واليورو مؤخرا، فيما توقع رئيس مصرف "سبير" الروسي غيرمان غريف، تعافي الروبل في المستقبل القريب، وقال إن سعر الروبل ليس عند المستويات المثلى الآن لذلك من الجدير انتظار تعافيه.

 

روسيا اليوم

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