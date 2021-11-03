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الأربعاء، 03-11-2021 04:25 م

الكويت..50 مليون دينار عجز بالموازنة

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الوكيل الإخباري-كشفت وزارة المالية الكويتية أن إجمالي عجز الموازنة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2021/2022) بلغ نحو 50 مليون دينار.

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ووفقاً لاحدث بيانات صادرة عن الوزارة التى نشرتها جريدة "الأنباء"،الكويتية بلغ حجم الإيرادات التي حصلتها الكويت منذ أول أبريل الماضي حتى نهاية يوليو الفائت 5.16 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام نحو 5.21 مليارات دينار من بينها 1.74 مليار دينار مصنفة كـ "التزام" بالإضافة إلى 3.46 مليارات دينار إجمالي مصروفات الجهات الحكومية .

 

صدى البلد

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