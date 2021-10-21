بريطانيا تسجل أكبر ثاني عجز في الموازنة

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال شهر أيلول الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام 1993.

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وقال مكتب الإحصاء البريطاني، إن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة بلغ 8ر21 مليار جنيه استرليني خلال أيلول الماضي، ما يعد ثاني أكبر اقتراض يسجل في شهر أيلول منذ بدء جمع البيانات الشهرية عام 1993.



وأضاف المكتب الحكومي اليوم الخميس، إن إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى أيلول 2021 باستثناء البنوك بلغ 1ر108 مليار جنيه استرليني، مشيرا إلى أن صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام بلغ 22ر2 تريليون جنيه استرليني في نهاية أيلول الماضي، أي نحو 5ر95 بالمئة من إجمالي الناتج.



وتعد هذه النسبة الأعلى منذ تسجيل 3ر98 بالمئة في آذار 1963.

بترا