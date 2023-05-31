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الأربعاء، 31-05-2023 09:21 ص

الليرة التركية تتراجع مجـددا أمام الدولار

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الوكيل الإخباري - جرى تداول الليرة التركية بالقرب من مستوى قياسي منخفض بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار.اضافة اعلان


وذلك في وقت مبكر من اليوم الأربعاء وسط شح في السيولة، لتواصل خسائرها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة ليدخل حكمه عقده الثالث.

وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار لتبقى أقل بنحو 1% عن مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار.

وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف أيار على خلفية اتجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وهوت الليرة أكثر من 9%  منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90 % من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع. ( العربية نت )

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