الثلاثاء 2025-11-04 01:44 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

الثلاثاء، 04-11-2025 12:05 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفع، اليوم الاثنين، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة فيما انخفض مؤشر داو جونر الصناعي أكثر من 200نقطة.اضافة اعلان


أما مؤشر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فارتفع نحو 11 نقطة ليصل الى 6851 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند61 دولارا للبرميل الواحد.
 
 
