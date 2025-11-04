ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

أما مؤشر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فارتفع نحو 11 نقطة ليصل الى 6851 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند61 دولارا للبرميل الواحد.
-
