ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز

12:05 ص

ارتفع، اليوم الاثنين، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة فيما انخفض مؤشر داو جونر الصناعي أكثر من 200نقطة.





أما مؤشر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) فارتفع نحو 11 نقطة ليصل الى 6851 نقطة.



إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند61 دولارا للبرميل الواحد.


