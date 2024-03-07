الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزيرة العمل: دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

سرايا القدس: نفذنا "كمينا هندسيا" برتل من الآليات الإسرائيلية

الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

تعطّل اشارتين ضوئيتين في عمّان والسير تُحذر السائقين

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 62 قائدا وضابطا خلال الحرب على غزة

الخميس، 07-03-2024 11:39 ص

المؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض حاد مع صعود الين

65e9781bd5c1e

الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكاي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ليغلق على انخفاض حاد الخميس؛ وسط عمليات بيع للأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود الين وسط توقعات متزايدة لتعديل سياسة بنك اليابان المركزي.

اضافة اعلان


وأغلق المؤشر منخفضا 1.23%، وهو أكبر تراجع يومي منذ 26 كانون الثاني، عند 39598.71 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 40472.11 نقطة؛ مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.


كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره لينخفض 0.44% إلى 2718.54 نقطة.
وقال كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوريتري سييتشي سوزوكي "جدد المستثمرون توقعاتهم بأن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2367391-359785718

العملات المشفرة الأصغر تتفوق على بتكوين

image

البنك المركزي المصري: أسعار الفائدة ستهبط مجددا

65e96b5e4c59b779a2699f58

روسيا.. بيانات حديثة عن التضخم

Mk7KgQh2CItR8IJN5zE4ltRk8782x0jiLa0Gb1xt

الذهب يسجل أسعار قياسية .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

LYNXNPEK26058_L

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

LYNXNPEK26057_L

استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم