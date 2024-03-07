المؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض حاد مع صعود الين

الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكاي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ليغلق على انخفاض حاد الخميس؛ وسط عمليات بيع للأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود الين وسط توقعات متزايدة لتعديل سياسة بنك اليابان المركزي.

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وأغلق المؤشر منخفضا 1.23%، وهو أكبر تراجع يومي منذ 26 كانون الثاني، عند 39598.71 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 40472.11 نقطة؛ مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.



كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره لينخفض 0.44% إلى 2718.54 نقطة.

وقال كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوريتري سييتشي سوزوكي "جدد المستثمرون توقعاتهم بأن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر".