المانيا تقر حزمة مساعدات ثالثة هي الأكبر لدعم الأسر

الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الألمانية في وثيقة أصدرتها، اليوم الأحد، إنها تعتزم إنفاق 65 مليار يورو، أي نحو 64.7 مليار دولار، على حزمة ثالثة من المساعدات تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع التضخم.

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ووافقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، اليوم الأحد على التدابير، التي تتضمن مقترحات بتمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ضمن حزمة المساعدات.



وذكر تقرير سابق نشرته الحكومة الألمانية بنهاية أغسطس الماضي، أن حكومة شولتس كانت تناقش تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة لحماية الشركات والأفراد من ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يتم تقديمها "بشكل سريع". ( سكاي نيوز )

