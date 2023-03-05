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الأحد، 05-03-2023 01:15 م

المركزي الأوروبي: التضخم الأساسي سيظل مرتفعا على المدى القريب

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الوكيل الإخباري - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب ومن ثم فإن رفع البنك لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أصبح أكثر ترجيحا بشكل متزايد.

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وقالت لمجموعة فوسينتو الإعلامية "الزيادة المشار إليها أصبحت حاليا مرجحة جدا جدا"، وحذرت من أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود، قد يظل مرتفعا بصورة مزعجة حتى مع انخفاض معدل التضخم الإجمالي في الأشهر المقبلة، مضيفة "على المدى القصير، سيكون التضخم الأساسي مرتفعا".
وأكدت "علينا أن نواصل اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإعادة التضخم إلى 2% وسنفعل ذلك.

وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي عند 5.6 %  الشهر الماضي، حيث يخشى صناع السياسيات من أن الزيادة ترجع لزيادة في الأجور في قطاع الخدمات، ما يجعل نمو الأسعار أكثر قابلية للاستمرار ويصعب كبحه.


ورفع المركزي الأوروبي بالفعل الفائدة بـ 3 نقاط مئوية وتعهد بإقرار زيادة بنصف نقطة مئوية أخرى في 16 آذار ونبه عدد من صناع السياسات مؤخرا إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يجب أن يستمر حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض نحو المعدل المستهدف البالغ 2 %. ( الاقتصادية )

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