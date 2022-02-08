المركزي: البنوك الأردنية قدمت 1.38 مليار دينار قروض وتسهيلات - أرقام

الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية نهاية العام الماضي بمقدار 1.38 مليار دينار أو ما نسبته 4.9 % مقارنة مع مستواها في العام 2020.

اضافة اعلان



وقال البنك المركزي، إنه بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية العام الماضي 30.02 مليار دينار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام 2020، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية.



وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية العام الماضي 2.69 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة تراجع طفيفة 0.3 %.



وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في العام الماضي نحو 8.9 %.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة