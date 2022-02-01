خبير يشرح آلية اصدار عملة رقمية في الأردن واثرها على الدينار

الوكيل الاخباري - قال الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش، إن الوقت الآن مناسب في الأردن لإصدار عملات رقمية رسمية آمنة مرتبطة بالدينار الأردني.

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أشار عايش لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن العديد من دول العالم اتجهت نحو إصدار هذه العملات، من أبرزها الصين واوروبا، منوهاً إلى أن إصدار هذه العملات يأتي في إطار التطور المالي والصرف في العالم.



وأوضح أن على الأردن توفير الإطار التقني والفني الصحيح لهذه العملات، وتوضيح أن هذه العملات لن تؤثر على سعر الصرف أو قوة الدينار.



وقال عايش، إنه لإصدار هذه العملات فلا بد من إيجاد تشريع وقانون يتيح للبنك المركزي القدرة على فرض الحماية على هذه العملات.



وبين، أن التوجه نحو العملات الرقمية بات حقيقة في كل العالم، متوقعا أن يأتي على الأردن وقت يتم فيه الاستغناء عن العملات الورقية.



وشدد عايش على أن إصدار العملات الرقمية لن يؤثر على الدينار الأردني، ويمكن تداول العملتين سويا دون أي خلل، منوها إلى أن العملات الرقمية ستحمل رقماً متسلسلا وتكون آمنة باعتبارها صادرة عن البنك المركزي.