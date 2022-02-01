الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

غزة: 8 وفيات و 2500 إصابة جديدة بكورونا

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية

الدولار دون مستوى 77 روبلا

إحباط تهريب 200 ألف حبة مخدرة في جمرك جابر

حداد: قلق من ارتفاع الإصابات.. وتوقع اتخاذ قرارات جريئة بشأن المدارس

الثلاثاء، 01-02-2022 10:21 ص

خبير يشرح آلية اصدار عملة رقمية في الأردن واثرها على الدينار

best-6-altcoins


الوكيل الاخباري - قال الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش، إن الوقت الآن مناسب في الأردن لإصدار عملات رقمية رسمية آمنة مرتبطة بالدينار الأردني.

اضافة اعلان


أشار عايش لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن العديد من دول العالم اتجهت نحو إصدار هذه العملات، من أبرزها الصين واوروبا، منوهاً إلى أن إصدار هذه العملات يأتي في إطار التطور المالي والصرف في العالم.


وأوضح أن على الأردن توفير الإطار التقني والفني الصحيح لهذه العملات، وتوضيح أن هذه العملات لن تؤثر على سعر الصرف أو قوة الدينار.


وقال عايش، إنه لإصدار هذه العملات فلا بد من إيجاد تشريع وقانون يتيح للبنك المركزي القدرة على فرض الحماية على هذه العملات.


وبين، أن التوجه نحو العملات الرقمية بات حقيقة في كل العالم، متوقعا أن يأتي على الأردن وقت يتم فيه الاستغناء عن العملات الورقية.


وشدد عايش على أن إصدار العملات الرقمية لن يؤثر على الدينار الأردني، ويمكن تداول العملتين سويا دون أي خلل، منوها إلى أن العملات الرقمية ستحمل رقماً متسلسلا وتكون آمنة باعتبارها صادرة عن البنك المركزي.

 

وقال محافظ البنك المركزي عادل شركس، بوقت سابق، إن البنك يدرس البنك إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية مدعومة بالدينار الأردني.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222516332792553433

الضريبة: 56 ألفا و200 اقرارا قدم إلكترونيا الشهر الماضي

b262145957dbabea0aa8275935619217

صادرات العراق النفطية تتجاوز 99 مليون برميل

قطر-انخفاض-الإيرادات-العامة-62

قطر: انخفاض الإيرادات العامة 6.2%

61f8f50b4236046b3c755a54

الدولار دون مستوى 77 روبلا

5f5a4dd8af855a9c0b58a0e69d27ceb2

10.8 مليون دينار صادرات تجارة الزرقاء خلال كانون الثاني

3783885_1470119260-442x320

أستراليا تنهي برنامج تحفيز الاقتصاد وتثبت أسعار الفائدة

أخبار متعلقة
1220212784518120722194

شركس: التزام بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي

60f5bf8fe9299

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

0L5A0226

متى يلمس المواطن اثر إعادة هيكلة التعرفة الجمركية ؟

120224131056345827735

رفع نسبة ضمان قروض وتمويلات القطاع الصناعي إلى 80%

ميناء-الحاويات-العقبة-ميناء-العقبة-1605202102

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

2_7 (1)

الحكومة ترصد 1.5 مليون دينار لمشروع الحصاد المائي خلال العام الحالي