الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

هام من مستشفى الملك المؤسس حول الزيارات

طبيب ينفي وجود مواد تؤثر على الجينات الجنسية للانسان في لقاح فايزر

الخصاونة: مشروع نيوم يخدم الواقع الاقتصادي

هام من الخدمات الطبية حول استقبال الزوار

الأمن: العثور على الفتاتين المتغيبتين عن منزل ذويهما في ابو نصير

مهيدات: منح دواء فايزر 'أقراص باكسلوفيد' الإجازة الطارئة

التربية: تصحيح 85%من امتحانات التوجيهي

45 عاما أشغال شاقة بحق مدان بخطف نساء والاعتداء عليهن

لغايات التوظيف .. منصتان لاستقطاب الخبرات الأردنية لقطر - تفاصيل

طبيب: ذروة الموجة مع بداية الفصل الدراسي وعدد الإصابات الفعلي أكثر مما ينشر

الخميس، 03-02-2022 12:54 م

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بواقع 22.8 مليون دينار

2c4ee396-3b33-407c-a051-775e66976dd3


الوكيل الاخباري- ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 32.2 مليون دولار (22.8 مليون دينار)، وفق بيانات البنك المركزي.

وقال البنك في بيان، "ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 32.2 مليون دولار (22.8 مليون دينار)، أو ما نسبته 1.0% لتبلغ ما مقداره 3.4 مليار دولار (2.4 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة مع انخفاض مقداره 339.1 مليون دولار (240.4 مليون دينار) أو ما نسبته 9.1% عام 2020.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-14

تراجع أسعار الذهب عالميا

ac7bab2b-e915-4d70-bbd4-9209edaf48a1_16x9_1200x676

تطبيق سعر صرف 'صيرفة' على المعاملات الجمركية في لبنان

3-7

الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز قبالة ساحل أبوظبي

1643880085808

قطر تستورد 100 طن تمور أردنية

197952

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

61fb94ea4236041f191b8e86

أكثر عملة عربية موقومة بأقل من قيمتها

أخبار متعلقة
80811406-4155-417c-adbf-f8959bd5807c

توقعات برفع اسعار الفائدة ربع نقطة في الأردن قريباً

1220212784518120722194

شركس: التزام بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي

12202128114241310501827

قروض البنوك تتجاوز 30 مليار دينار

سرقة

%29 انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي

البنك المركزي (3)

هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

120224131056345827735

رفع نسبة ضمان قروض وتمويلات القطاع الصناعي إلى 80%