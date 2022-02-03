ارتفاع حوالات العاملين في الخارج بواقع 22.8 مليون دينار

الوكيل الاخباري- ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 32.2 مليون دولار (22.8 مليون دينار)، وفق بيانات البنك المركزي.



وقال البنك في بيان، "ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي بمقدار 32.2 مليون دولار (22.8 مليون دينار)، أو ما نسبته 1.0% لتبلغ ما مقداره 3.4 مليار دولار (2.4 مليار دينار)، وذلك بالمقارنة مع انخفاض مقداره 339.1 مليون دولار (240.4 مليون دينار) أو ما نسبته 9.1% عام 2020.

اضافة اعلان