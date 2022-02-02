توقعات برفع اسعار الفائدة ربع نقطة في الأردن قريباً

الوكيل الاخباري - توقع الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد أن يرفعها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأيام القادمة، وفقا لما هو متوقع.
وقال عياش لـ" الوكيل الاخباري" إن رفع سعر الفائدة وإن كان له العديد من الفوائد على الدينار الأردني، إلا أنه قد لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي في المملكة، وحجم السيولة في السوق، وارتفاع معدلات التضخم في الأردن لعام 2021.
وأكد على أن الفيدرالي الامريكي قد يقرر رفع سعر الفائدة ربع نقطة، للمساهمة في دعم قيمة الدولار ومكافحة التضخم وإعادته إلى 2٪ .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في العام 2021، بنسبة 1.35%، ليبلغ 102.46% مقارنة بـ 101.10% خلال العام 2020.
وأشارت الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول من عام 2021، بنسبة 2.40%، ليصل إلى 54ر103، مقارنة بـ101.11 لنفس الشهر من العام 2020.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة