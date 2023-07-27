الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

تعميم حكومي اعتباراً من اليوم وإجراءات قانونية بحق المخالفين

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

توضيح حول مباراة الوحدات والفيصلي

النواب يوافق على عقوبات تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 3000 دينار

وزير العدل: الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني لها أثر أكبر

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

بلدية عجلون تنفذ عددا من المشاريع لتحسين مستوى ونوعية الخدمات

رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية

الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 
الخميس، 27-07-2023 12:46 م

المركزي التركي يعدل توقعاته بشأن التضخم

5656


الوكيل الإخباري - قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته للتضخم، بقوة، اليوم، في خطوة من المنتظر أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد أعوام من توقعات شديدة التفاؤل.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم أن محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، التي تم تعيينها الشهر الماضي، أعلنت عن تقدير جديد للتضخم بحلول نهاية العام بنسبة 58 في المائة، بارتفاع نسبته 22.3 في المائة عن تقدير البنك في عهد سلفها.

 

وكان محللو الاقتصاد لدى خدمة "بلومبيرج إيكونوميكس" توقعوا أن يعلن صناع السياسة عن معدل يتراوح بين 40 و44 في المائة.


وقالت أركان في أنقرة إن البنك المركزي يضع حجر الأساس لبدء عملية تخفيف مستدامة للتضخم في 2024، مع تحسن اتجاه أسعار المستهلكين المتوقع خلال الربع الثاني من العام المقبل.

إقرأ ايضا
1690449648807

ضمان الاستثمار: الدول العربية استقطبت 1617 مشروعا أجنبيا العام الماضي

720232294725887938397

بعد قرار رفع الفائدة .. هكذا بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

256

النفط يتجه إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر

720232621913645194751

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض التضخم إلى 2% يحتاج لوقت طويل

256

الدولار يهبط مع تزايد المراهنات بانتهاء دورة رفع الفائدة

main_image64c1ff1b0940d

بنوك مركـزية خليجية ترفع الفائدة - أسماء

أخبار متعلقة
LYNXMPED6H07K_L

صدور بيانات التضخم في أستراليا

920221110553720198204

المركزي التركي.. قرارات جديدة لتشديد سياسته النقدية

742

لكل المقترضين من البنوك .. ترقب لقرار رفع الفائدة وخياران أحلاهما مرّ

file

11 % تراجع على مبيعات الهواتف الذكية في العالم