المركزي التركي يعدل توقعاته بشأن التضخم

الوكيل الإخباري - قام البنك المركزي التركي بتعديل توقعاته للتضخم، بقوة، اليوم، في خطوة من المنتظر أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد أعوام من توقعات شديدة التفاؤل.

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وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم أن محافظة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، التي تم تعيينها الشهر الماضي، أعلنت عن تقدير جديد للتضخم بحلول نهاية العام بنسبة 58 في المائة، بارتفاع نسبته 22.3 في المائة عن تقدير البنك في عهد سلفها.

وكان محللو الاقتصاد لدى خدمة "بلومبيرج إيكونوميكس" توقعوا أن يعلن صناع السياسة عن معدل يتراوح بين 40 و44 في المائة.



وقالت أركان في أنقرة إن البنك المركزي يضع حجر الأساس لبدء عملية تخفيف مستدامة للتضخم في 2024، مع تحسن اتجاه أسعار المستهلكين المتوقع خلال الربع الثاني من العام المقبل.

