11 % تراجع على مبيعات الهواتف الذكية في العالم

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير نشر حديثا، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11 % على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث واصلت السوق مواجهة رياح معاكسة متمثلة في تباطؤ الطلب من المستهلكين وسط عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي.



وقالت شركة أبحاث السوق "كاناليس" (Canalys)، إن الركود المستمر في السوق أثر على الشركات الكبرى.

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وقال لو شوان تشيو المحلل في كاناليس: "يرسل سوق الهواتف الذكية إشارات مبكرة على الانتعاش بعد ستة أرباع متتالية من التراجع منذ عام 2022".



"بدأ مخزون الهواتف الذكية في التصفية حيث أعطى بائعي الهواتف الذكية الأولوية لخفض مخزون الطرز القديمة لإفساح المجال لإطلاقات جديدة."























وقال التقرير إنه بينما انخفض النمو على أساس سنوي، بدأت الأوضاع في التحسن، مع ظهور مؤشرات على نمو الاستثمارات وانخفاض المخزونات.