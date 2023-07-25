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الثلاثاء، 25-07-2023 12:22 م

المركزي التركي.. قرارات جديدة لتشديد سياسته النقدية

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5 بالمئة، انخفاضا من ثلاثة بالمئة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.

كان البنك قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.

وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.

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ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 يوليو نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15 بالمئة.


وقال البنك اليوم الثلاثاء إنه قرر أيضا تحديد سقف نمو قروض السيارات عند اثنين بالمئة، انخفاضا من ثلاثة بالمئة، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند ثلاثة بالمئة.

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