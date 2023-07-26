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الأربعاء، 26-07-2023 09:16 ص

صدور بيانات التضخم في أستراليا

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا صباح يوم الأربعاء عن صدور بيانات التضخم في البلاد خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا على أساس سنوي نحو 5.4%، بما توافق مع توقعات الأسواق، وذلك بعدما كان قد سجل 5.6% على أساس سنوي خلال مايو الماضي.اضافة اعلان


وعلى أساس ربع سنوي، تباطأ التضخم بقوة في أستراليا خلال الربع السنوي الثاني من عام 2023 الجاري، مسجلا 0.8%، وهي قراءة سلبية ودون التوقعات؛ حيث أشارت توقعات الأسواق لتسجيله نحو 1.0%، بعدما سجل التضخم في أستراليا خلال الربع السنوي الأول من العام نفسه ارتفاعا بنحو 1.4%.

وفي الفترة نفسها، سجل مؤشر أسعار المستهلكين داخل أستراليا بقيمته الأساسية نحو 0.9% وهي قراءة سلبية، كما جاءت دون توقعات الأسواق أيضا، بأن يسجل المؤشر ارتفاعا بنحو 1.1% للربع الثاني، علما بأن القراءة السابقة سجلت ما يعادل 1.2%.

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