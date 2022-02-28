المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو

الوكيل الاخباري- أفاد البنك المركزي الروسي بأن القرار حول تداولات اليوم في أجزاء من بورصة موسكو (سوق الأسهم) سيتم اتخاذه في وقت لاحق، وأشار إلى أن سوق العملات في البورصة الروسية ستعمل كالعادة.



ووفقا للمركزي الروسي فإن قرار بدء التداول في سوق الأسهم سيتم اتخاذه في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، وجاء في بيان صدر عن المركزي "سيقرر المركزي عما إذا كان سيفسح المجال للتداول اليوم في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو".



وأشار البنك إلى أنه سيقييم جدوى فتح التداول في الأسواق الأخرى من بورصة موسكو (سوق الأسهم) اعتمادا على تطور الأوضاع. سيتم الإعلان عن قرار فتح أو عدم فتح التداول من قبل المركزي في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو. وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي سيفتح المزاد الساعة 15:00 بتوقيت موسكو".



وأضاف البيان: "القرار لا ينطبق على التداولات في سوق العملات وسوق الريبو لبورصة موسكو، والتي ستبدأ اليوم الساعة 10:00 بتوقيت موسكو".

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روسيا اليوم