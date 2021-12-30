المركزي السعودي يمدد دعم الشركات ضد كورونا

الوكيل الإخباري-أعلن البنك المركزي السعودي، الخميس، تمديد فترة برنامج تأجيل دفعات القروض 3 أشهر إضافية، من مطلع 2022 حتى نهاية الربع الأول، بعد أن كانت مدته محددة بنهاية العام الجاري.

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و"تأجيل الدفعات"، هو أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وقال "البنك المركزي"، في بيان، إن قرار التمديد جاء دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل.



وذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس/ آذار 2020، حتى تاريخه، قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال (48.3 مليار دولار).



وسابقا، أشار "البنك المركزي" إلى أن هذه البرامج تأتي دعما للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، كما تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص.



كان "البنك المركزي" ووزارة المالية قد أعلنا حزمة تحفيز ضخم بالتزامن مع انتشار كورونا لدعم الشركات، فيما يتم تمديده لاحقا للشركات التي لا تزال متأثرة.

الأناضول

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