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الخميس، 02-03-2023 03:42 م

المغرب يصدر سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أصدر المغرب سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مقسمة على دفعتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي.اضافة اعلان


وتم إصدار الشريحة الأولى من السندات، بأجل 5 سنوات وبعائد 6.22 % ، فيما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد 6.5 % . وقد حصد الطرح اكتتابات تتجاوز 11 مليار دولار.

وجاء هذا الإصدار بعد أيام قليلة من خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال. ( سكاي نيوز )

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