الخميس 05-11-2020
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الخميس، 05-11-2020 02:18 م

المفوضية الأوروبية: تراجع توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي

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الوكيل الاخباري- تتوقع اللجنة الاقتصادية في المفوضية أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في عام 2020،بنسبة 4.3%، وهو أسوأ بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقعات مايو/ أيار الماضي.

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وفي عام 2021، تتوقع اللجنة نموًا بنسبة 4.6%، وهو أقل بمقدار 0.6 عن التوقعات السابقة. يتوقع كوميسين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.6% في عام 2022.

من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 7.8% في عام 2020، وهو أسوأ بنسبة 0.1 نقطة مئوية مما كان عليه في توقعات الربيع.

 


من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4.2% في عام 2020، بزيادة قدرها 0.8% عن توقعات الربيع، وعدلت المفوضية توقعاتها للاقتصاد الروسي في عام 2021، من 1.6% إلى 2%، وتتوقع نموًا بنسبة 1.9% لروسيا في 2022.


من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.6% في عام 2020، وهو أفضل مما هو متوقع 6.5%. وفي عام 2021، سيستأنف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة النمو، ولكن عند 3.7%، بدلاً من 4.9%، كما كان متوقعًا في الربيع.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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