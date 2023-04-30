المفوضية الأوروبية تعتزم تطبيق إجراءات حماية استثنائية للقمح

الوكيل الاخباري - تعتزم المفوضية الأوروبية تطبيق إجراءات حماية استثنائية للقمح وعدد من أنواع البذور، وذلك لتفادي حدوث وفرة في الأسواق المتاخمة لأوكرانيا.

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جاء ذلك بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع عديد من دول شرق أوروبا في نزاع بشأن الأثر الاقتصادي للواردات الزراعية المتزايدة من أوكرانيا.



وقلصت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا -وهي داعم قوي لأوكرانيا- واردات زراعية معينة من البلاد، معتبرة أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه السوق، كما اشتكت رومانيا من تداعيات ذلك.



وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القيود التي فرضتها الدول المجاورة، قائلا إن حظر المنتجات الزراعية الأوكرانية يرسل رسالة خطيرة بشأن وضع التضامن الأوروبي.



كان الاتحاد الأوروبي علق مؤقتا رسوم الاستيراد في 2022 للسماح لأوكرانيا -وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم- بالوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية بعدما احتلت روسيا موانئ البلاد على البحر الأسود. ( الاقتصادية)