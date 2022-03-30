المناطق الحرة: طرح 5 عطاءات انشائية جديدة

الوكيل الإخباري - طرحت المناطق الحرة الاردنية 5 عطاءات انشائية تهدف لتطوير ورفع سوية البنية التحتية بما يرتقي لتقديم خدمات مميزة للمستثمرين وتحقيق رسالة ورؤية المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية بالمحافظة على بيئة الاستثمار على أكمل وجه.

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وقال مدير المناطق الحرة الاردنية عبدالحميد إن أول العطاءات التي تم طرحها تشمل مشروع الطاقة الشمسية لمبان داخل المناطق الحرة الزرقاء بقيمة 422 ألفا حيث تهدف الى التقليل من قيمة ارتفاع استهلاك الطاقة أثناء تشغيل المباني الذي ينعكس على قيمة الفواتير الكهربائية ودفع مبالغ مالية طائلة.



وبين الغرايبة أن قرار احالة العطاء الذي تبلغ مدة تنفيذه 4 شهور من تاريخ أمر المباشرة، جاء بسبب قرب نهاية عمر الانظمة الحالية الافتراضي واستهلاكها الكبير للطاقة، مشيرا الى ان التخفيض سيحقق وفرا ماليا مناسبا.



واضاف انه نظرا لأهمية معالجة وتحلية البئر الجديد الذي تم حفره منذ عام 2014، للمحافظة على استمرارية امتلاء الخزانات الرئيسية، الذي بدوره يقوم بتعويض النقص الحاصل بالتغذية المائية داخل المنطقة الحرة الزرقاء، تم طرح عطاء انشاء محطة تحلية المياه وتشغيل البئر الجديد داخل المنطقة الحرة الزرقاء، مبينا أن البئر المشار إليه يغذي المنطقة الحرة بما يعادل 3060 مترا مكعبا أسبوعيا.



وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من عطاء البئر الذي تبلغ قيمته 930 ألف دينار بمدة لا تتجاوز 5 شهور من تاريخ أمر الشراء، هو معالجة شح المياه الناجم عن انخفاض إنتاج المياه داخل المناطق الحرة الزرقاء، وممكن الاستفادة من بركة التبخير لغايات الاستثمار وتربية الأسماك من خلال فرص استثمارية.



وبحسب الغرايبة، تم طرح عطاء استحداث قناة مائية لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الحرة الزرقاء، بقيمة 130 ألف دينار، ومدة تنفيذ 3 شهور، مشيرا الى ان العطاء جاء لوقف الحالة العرضية من فيضانات المياه التي تداهم أسوار المنطقة الحرة الزرقاء خلال فصل الشتاء من منطقة الطافح لمدة ثلاث سنوات سابقة على التوالي.



وفيما يتعلق بحصر وتنظيم قطاع الخدمات بما يخص نشاط التجزئة وتوفير ساحة للتجزئة بمنطقة محددة، قال الغرايبة إنه تم طرح عطاء الساحة الجديدة لغايات تنظيمية لقطاع التجزئة، حيث تم تقسيم جزء من الساحة العامة لـ31 مقطعا بمساحة تقريبية 29 دونما وشبكة من الطرق التي تخدم هذا القاطع مع جميع خدمات البنية التحتية، وساحة تجزئة تخدم هذا القطاع.



ويوفر العطاء عائدا ماليا سنويا من المقاطع لا يقل عن 348 ألف دينار تقريبا، حيث تبلغ قيمته 322 ألف دينار، وسيتم خلال الاشهر القليلة المقبلة الانتهاء من هذا العطاء والبدء بالعملية الاستثمارية له.



ولفت الغرايبة الى حرص ادارة المناطق الحرة على مواكبة التطور العالمي بالتخزين للحفاظ على البضائع العائدة للمنطقة الحرة والمستثمرين، حيث طرحت عطاء لاعادة تأهيل وتنظيم التخزين العام بشكل شمولي و بقيمة 695 ألف دينار، بمدة لا تتجاوز 5 شهور من تاريخ أمر الشراء.



واكد ان المستودعات حاليا بحاجة لتأهيل شامل وعمل أنظمة سلامة عامة للحفاظ على السلامة العامة وممارسة أفضل الطرق والأساليب في تخزين السلع والبضائع من الحركات التجارية في المنطقة .

