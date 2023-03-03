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الجمعة، 03-03-2023 02:57 م

النفط مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

نفط٢


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية حيث عوض تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين تأثير مخاوف الركود المتزايدة بسبب زيادة مخزونات الخام الأميركية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 84.79 دولار للبرميل، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين اثنين، أو 0.03 بالمئة، إلى 78.18 دولار للبرميل. 


وارتفع خام برنت حوالي 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 2.4 بالمئة. ونما نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما يعزز توقعات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.

 

بترا


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