الجمعة 24-02-2023
الوكيل الاخباري

وفاة الفنان السوري شادي زيدان

عقل يتوقع تثبيت أسعار المحروقات محلياً للشهر القادم

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الموسم المطري ينشط صناعة الجميد بالكرك

3 هزات أرضية شعر بها السكان في مصر اليوم

منتخب الاردن لكرة السلة يبلغ كأس العالم للمرة الثالثة

جريمة مروعة تهز لبنان

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

تفاصيل عودة شاب إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

 
الجمعة، 24-02-2023 10:54 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط٢


الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي الجمعة، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وبحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7% إلى 82.82 دولارا للبرميل.


وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل.


وأنهى الخامان معاملات الخميس، على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في آذار/مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.


وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأميركية لتاسع أسبوع على التوالي.


ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

 

وكالات


إقرأ ايضا
ذهب

انخفاض أسعار الذهب عالميا

ممم

المؤشر نيكي الياباني يحقق أكبر قفزة في شهر

نفط

الواردات النفطية للمملكة ترتفع إلى 3.5 مليار دينار العام الماضي

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم

199136

تذبذب أسعار الأسهم الأميركية

imgid556975

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

أخبار متعلقة
2121371-1742544300

الأسهم الآسيوية تتراجع بعد انخفاض اسعار النفط العالمية

نفط3

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

143-142550-brent-crude-oil-historical-peak-what-high-prices_700x400

خام برنت يهبط إلى ما دون 85 دولارا للبرميل

يسيييسيس

الهند تعزز مشترياتها من النفط الروسي لتكريره ثم إعادة بيعه

نفط

أسعار النفط ترتفع عالميا

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم