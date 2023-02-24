ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي الجمعة، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.7% إلى 82.82 دولارا للبرميل.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل.



وأنهى الخامان معاملات الخميس، على ارتفاع بنحو 2% بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في آذار/مارس وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.



وخلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريبا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلا عن زيادة مخزونات الخام الأميركية لتاسع أسبوع على التوالي.



ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

وكالات