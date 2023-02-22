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الأربعاء، 22-02-2023 07:44 ص

النفط يواصل الهبوط وسط مخاوف رفع الفائدة الأميركية

نفط


الوكيل الإخباري -واصل النفط خسائره الأربعاء بفعل توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة في تعليقات ستصدر عنه اليوم، مما يثير المخاوف إزاء تراجع النمو الاقتصادي وكذلك الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 23 سنتا إلى 82.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.2 في المئة أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل نيسان 21 سنتا إلى 76.15 دولار للبرميل. وانتهى عقد خام غرب تكساس لشهر مارس أمس الثلاثاء على انخفاض 18 سنتا.

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وسيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير اليوم الأربعاء، والذي سيمنح المتعاملين لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تجاوز قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المستهلكين للتوقعات.


ويميل الدولار للصعود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

 

سكاي نيوز


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