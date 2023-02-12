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الأحد، 12-02-2023 01:36 م

أوبك تتوقع تجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، اليوم الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.


وقال في كلمة خلال معرض مصر للبترول إن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.


وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد. ( العربية )

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