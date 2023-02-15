هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأميركية.

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وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 85.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا إلى 78.59 دولار.



وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية قفزت بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير.



وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب بيانات المعهد.



ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت غرينتش الأربعاء.



من ناحية أخرى، رفعت منظمة "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، ليصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا في 2023.

سكاي نيوز