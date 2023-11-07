النفط يتراجع وبرنت يسجل 85 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3% إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 % إلى 80.59 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان نحو 30 سنتا أمس الاثنين، بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التزامهما بتخفيضات طوعية إضافية في إمدادات النفط حتى نهاية العام.