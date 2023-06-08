النفط يستقر وبرنت يسجل 77 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري - لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس فيما يقيّم المستثمرون المخاوف إزاء الطلب وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي في مقابل تراجع متوقع في الإمدادات بفضل تخفيضات الإنتاج السعودي.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.94 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 72.58 دولار للبرميل.



وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا نحو 1% عند التسوية أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.



وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما نمت مخزونات نواتج التقطير.