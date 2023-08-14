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الإثنين، 14-08-2023 03:23 م

النقد الدولي: توقعات بدخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود هذا العام

ركود


الوكيل الإخباري - حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن العام الحالي سيكون أصعب على الاقتصاد العالمي من العام الماضي، وتوقعت أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وقالت غورغيفا: الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعا في وقت واحد".

وأضافت: "نتوقع أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود".

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وأوضحت أنه حتى بالنسبة للدول التي ليست في حالة ركود سيشعر مئات الملايين من الناس بالركود.

وتابعت بالقول:" إنه بينما قد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى تجنب الركود، فإن الوضع يبدو أكثر قتامة في أوروبا، التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا، محذرة من أن نصف الاتحاد الأوروبي قد يدخل في حالة ركود.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل النمو العالمي 2.7٪ هذا العام، متراجعا من 3.2٪ في عام 2022.

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