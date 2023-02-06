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الإثنين، 06-02-2023 11:56 ص

الهند تعزز مشترياتها من النفط الروسي لتكريره ثم إعادة بيعه

يسيييسيس


الوكيل الإخباري - يبدو أن الهند تلعب دورا متزايد الأهمية في أسواق النفط العالمية بعد العقوبات الجديدة على النفط الروسي، إذ عززت الهند مشترياتها من النفط الروسي الرخيص بهدف تكريره ومن ثم تصديره كوقود إلى أوروبا والولايات المتحدة.

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وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ" أن الهند شحنت حوالي 89 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل إلى نيويورك الشهر الماضي، وهو الأكبر في نحو 4 سنوات.


كما بلغت التدفقات اليومية للديزل منخفض الكبريت إلى أوروبا 172 ألف برميل في يناير الماضي، وهي أكبر كمية منذ أكتوبر 2021. ( سكاي نيوز )


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