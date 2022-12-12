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الذهب يسقط عالمياً في انتظار الفيدرالي

 
الإثنين، 12-12-2022 12:49 م

الولايات المتحدة تحرق الذهب الروسي

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الوكيل الإخباري - تواصل الولايات المتحدة استهداف احتياطيات الذهب الهائلة لروسيا في محاولة لمعاقبة البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا منذ ما يقرب من عام.

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وقد أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي بلغ 858 مليار دولار العام المقبل.


ومع ذلك، يتضمن مشروع قانون الإنفاق أيضًا تعديلاً يجعل من الصعب على روسيا استخدام حشدها الضخم من الذهب. 


وسيعاقب التشريع المقترح بشكل مباشر أي كيانات أمريكية تتعامل مع الذهب أو تنقله من احتياطيات البنك المركزي الروسي. ( investing 


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