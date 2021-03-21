الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التخلص من الإجراءات الصارمة تمنّي أردني في الصيف القادم

زواتي : شركة كندية للتنقيب عن النفط لم تلتزم بدفع كفالة بمليون دينار

الصفدي : الاتفاقية الدفاعية مع أميركا لا تمس سيادتنا

بيان هام من حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية

ضبط معمل غير مرخص للعصائر في اربد -صورة

الفنان الأردني أنور خليل يكشف تفاصيل وفاة ابنتيه بكورونا

الملكة رانيا : كل عام وقلب كل أم ينبض بالخير والحب - صور

أسعار الذهب الأحد 21/3/2021

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

تساؤلات كثيرة حول مخلفات مرضى كورونا المحجورين منزلياً

الأحد، 21-03-2021 12:00 م

اليابان تخسر أكثر من مليار دولار بسبب غياب الجمهور عن الأولمبياد

np_file_63183


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن خبراء من مراكز أبحاث يابانية أن الاقتصاد الياباني سيفقد 150 مليار ين، ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار، بسبب قرار عقد الألعاب الأولمبية هذا الصيف دون مشجعين أجانب.

اضافة اعلان

فبحسب ما نقلت صحيفة "نيكاي"، نقلا عن اقتصاديين في معهد "داي إيتشي"، فالتأثير الاقتصادي الذي كانت طوكيو تأمل فيه من الأولمبياد سينخفض بمقدار 150 مليار ين (حوالي 1.37 مليار دولار).


وتحدث تاكاهيد كيوشي، المتحدث باسم معهد نومورا للأبحاث ، في مقابلة مع NHK، عن نفس الرقم السابق ذكره.


وتأمل اليابان في أن يؤدي عقد الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين على أراضيها إلى جذب العديد من السياح الأجانب، الذين كان من المقرر أن تظهر ليس فقط العاصمة، ولكن المناطق أيضًا. وكان من المفترض أن تظهر الآثار طويلة المدى صورة الانتعاش في شمال شرق اليابان، الذي ضربه الزلزال المدمر وأمواج تسونامي في عام 2011.


وتقرر، السبت، إقامة الأولمبياد بدون مشاهدين أجانب، وإعادة 630 ألف تذكرة لهم. كما اكتشفت صحيفة Nikkei ، وافقت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بسهولة تامة على إقامة الألعاب بدون متفرجين أجانب حيث أن حوالي 70٪ من دخلها يعتمد على بيع حقوق البث التلفزيوني، و20٪ على أموال الرعاية.


اشترت شركة "إن بي سي يونفرسال" الأمريكية حقوق بث الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية في الولايات المتحدة، حتى عام 2032 بمبلغ إجمالي قدره 1 تريليون ين (حوالي 9 مليارات دولار)، بحسب ما نقل موقع "ر سبورت".


وبالتالي، من المهم للجنة الأولمبية الدولية أن تقام الأولمبياد.

 

وأيد قرار طوكيو بإقامة الألعاب بدون جماهير أجانب، لأنه في هذا الشكل سيكونون أكثر أمانا من وجهة نظر وبائية، وثانيًا، اللجنة الأولمبية الدولية "لن تتلقى ضربة ملموسة من حيث الدخل".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202141284897444936

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب

أسعار الذهب الأحد 21/3/2021

استه

الاستهلاكية المدنية : تثبيت أسعار مواد تموينية

قطر

قطر .. تتخذ إجراءات بشأن الحد الأدنى لأجور العمال

Saudi-skyline_riyadh

السعودية تعلن عن 100 ألف وظيفة جديدة وكيفية التقدم لها-فيديو

hqdefault

أسعار اللوز الاخضر تنخفض لـ 10 دنانير للكيلو