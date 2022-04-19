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الثلاثاء، 19-04-2022 10:18 ص

الين الياباني يسجل أطول سلسلة خسائر خلال نصف قرن.. ماذا حدث؟

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الوكيل الاخباري-واصل الين الياباني أطول سلسلة خسائر خلال نصف قرن على الأقل وسط تكهنات بأن المزيد من الاختلاف بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية أمر لا مفر منه.

وتراجعت العملة اليابانية لليوم الـ13 مقابل الدولار، وهي أطول سلسلة من الخسائر وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت"، ابتداءً من عام 1971، بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأميركي لا ينبغي أن يستبعد زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحد من التضخم.

من جانبه، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إن ضعف الين له جوانب سلبية قوية بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي.

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