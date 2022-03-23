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الأربعاء، 23-03-2022 01:41 م

ألمانيا تعتزم خفض استهلاك الطاقة من روسيا في أقرب وقت

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الوكيل الاخباري-صرّح المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم الأربعاء، بأن بلاده تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن، لكن هذه العملية لن تكون سريعة.

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ونقلت بلومبرغ عن شولتز قوله في البرلمان الألماني إن "ألمانيا ستقطع الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن ألمانيا تواجه مهمة التخلص من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك على الفور.

كما نقلت بوابة تي أونلاين عن المستشار الألماني قوله: "ستخفض ألمانيا (حجم الإمدادات) من الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن ذلك "لن يحدث بين عشية وضحاها"، لأن الإجراءات المتسرعة قد تؤدي إلى ركود في ألمانيا.

ووعد شولتز في الوقت نفسه بمواصلة تشديد العقوبات ضد روسيا، مشيرا أيضا إلى أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على برلين.

وفي معرض حديثه عن الوضع مع اللاجئين من أوكرانيا، صرّح بأن ألمانيا مستعدة لاستقبالهم. ومع ذلك، رفض الموافقة على دعوات كييف لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لن نوافق على العمل على إقامة منطقة حظر طيران".

 

روسيا اليوم

 

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