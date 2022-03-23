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الأربعاء، 23-03-2022 09:44 ص

طريق الحرير يتحول لشوكة في ظهر سلاسل التوريد العالمية.. لهذا السبب

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الوكيل الاخباري- باتت أكثر من مليون حاوية كانت تُنقل إلى أوروبا عبر خطوط السكك الحديدية مروراً بروسيا في مسار يبلغ طوله 6000 ميل تبحث عمن يحملها بحراً، لتضيف إلى فوضى سلاسل التوريد العالمية.

فمع اندلاع حرب موسكو في أوكرانيا، يتطلع المصدرون وشركات الخدمات اللوجستية التي تنقل قطع غيار السيارات والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية الآن إلى تجنب الطرق البرية التي تمر عبر روسيا أو منطقة القتال.

يأتي ذلك، فيما تتزايد المخاطر الأمنية وعقبات الدفع الناجمة عن العقوبات، وكذلك الحذر من أن العملاء في أوروبا قد يقاطعون المنتجات التي تستخدم السكك الحديدية الروسية.

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